Зеленський впевнений, що Путіна знищить власне оточення

Президент Володимир Зеленський переконаний, що диктатора Володимира Путіна рано чи пізно вб’є власне оточення.

Таку думку висловив Зеленський у документальному проєкті “Рік” журналіста Дмитра Комарова.

“Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині держави. Тоді хижаки з’їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе… Вони згадають. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю. Чи це спрацює? Так. Коли? Я не знаю”, – сказаав він.

Зеленський вважає, що Путін поводиться як Гітлер під час Другої світової війни, – і йому не буде прощення ні від українців, ні від інших народів.