Зеленський внесе до Ради законопроєкт щодо множинного громадянства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, внесе до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Про це очільник держави наголосив у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності України.

“Цей документ дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян Росії”, – наголосив президент.

За його словами, це стосується всіх українців, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити рідну землю і опинилися у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки.

Це також стосуватиметься всіх, хто допомагає Україні попри сотні тисяч кілометрів, які розділяють, та іноземних добровольців, які воюють за нашу державу.