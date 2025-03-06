Політика

Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС: подробиці візиту
6 Березня 2025 09:01
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 6 березня перебуватиме в Брюсселі, де візьме участь у позачерговому саміті лідерів Європейського Союзу та проведе низку зустрічей із високопосадовцями.

Про це заявив речник Сергій Никифоров, передає Європейська правда.

Візит Зеленського розпочнеться із переговорів із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, після яких обидва політики виступлять із заявами для ЗМІ.

Близько 12:00 президент України зустрінеться з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також у програмі — переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та аудієнція у короля Бельгії Філіпа.

Після цього Зеленський візьме участь у позачерговому засіданні лідерів ЄС.


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