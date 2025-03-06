Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС: подробиці візиту

Президент України Володимир Зеленський 6 березня перебуватиме в Брюсселі, де візьме участь у позачерговому саміті лідерів Європейського Союзу та проведе низку зустрічей із високопосадовцями.

Про це заявив речник Сергій Никифоров, передає Європейська правда.

Візит Зеленського розпочнеться із переговорів із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, після яких обидва політики виступлять із заявами для ЗМІ.

Близько 12:00 президент України зустрінеться з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також у програмі — переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та аудієнція у короля Бельгії Філіпа.

Після цього Зеленський візьме участь у позачерговому засіданні лідерів ЄС.