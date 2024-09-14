Суспільство

Зеленський відзначив нагородами кіномитців
14 Вересня 2024 13:23
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кіно
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами України низку кіномитців.

Про це йдеться в указі №629/2024 від 13 вересня “Про відзначення державними нагородами України”.

Орденом “За заслуги” II ступеня нагороджений кінооператор Сергій Михальчук.

Орденами “За заслуги” ІІІ ступеня відзначені режисер і сценарист Алан Бадоєв, режисерка Аліса Коваленко, оператор-постановник Ярослав Пілунський, продюсер Святослав Ризоль, актор театру, кіно та дубляжу Андрій Федінчик.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена акторка театру і кіно, телеведуча Ірма Вітовська-Ванца.

Також Президент присвоїв почесні звання Народного артиста України акторці театру і кіно Інні Капінос та кінорежисеру, актору, оператору, продюсеру Олександру Саніну.

Актору театру і кіно, режисеру Ахтему Сеітаблаєву присвоєне звання “Заслужений діяч мистецтв України”.

Звання Заслуженого працівника культури України отримав кінопродюсер Андрій Різоль.


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