Зеленський відзначив нагородами кіномитців

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно відзначив державними нагородами України низку кіномитців.
Про це йдеться в указі №629/2024 від 13 вересня “Про відзначення державними нагородами України”.
Орденом “За заслуги” II ступеня нагороджений кінооператор Сергій Михальчук.
Орденами “За заслуги” ІІІ ступеня відзначені режисер і сценарист Алан Бадоєв, режисерка Аліса Коваленко, оператор-постановник Ярослав Пілунський, продюсер Святослав Ризоль, актор театру, кіно та дубляжу Андрій Федінчик.
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена акторка театру і кіно, телеведуча Ірма Вітовська-Ванца.
Також Президент присвоїв почесні звання Народного артиста України акторці театру і кіно Інні Капінос та кінорежисеру, актору, оператору, продюсеру Олександру Саніну.
Актору театру і кіно, режисеру Ахтему Сеітаблаєву присвоєне звання “Заслужений діяч мистецтв України”.
Звання Заслуженого працівника культури України отримав кінопродюсер Андрій Різоль.