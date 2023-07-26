Зеленський вІдзначив ефективність Ради Україна-НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада Україна-НАТО вже стала ефективним механізмом кризових консультацій.

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

“Вітаємо чітке й однозначне засудження Альянсом виходу Росії із “зернової угоди”. Створена лише два тижні тому у Вільнюсі Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій”, — йдеться у дописі президента України.

Зеленський також наголосив, що Україна продовжуватиме виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, і цінує підтримку союзників у цьому питанні.