Політика

Зеленський вІдзначив ефективність Ради Україна-НАТО

26 Липня 2023 21:30
читать на русском →
україна, нато

Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада Україна-НАТО вже стала ефективним механізмом кризових консультацій.

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

“Вітаємо чітке й однозначне засудження Альянсом виходу Росії із “зернової угоди”. Створена лише два тижні тому у Вільнюсі Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій”, — йдеться у дописі президента України.

Зеленський також наголосив, що Україна продовжуватиме виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, і цінує підтримку союзників у цьому питанні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
26 Липня 2023 21:53

Силами ППО було збито 36 ракет

26 Липня 2023 21:36

До Білорусі вивезли три тисячі українських дітей під виглядом оздоровлення – Кислиця
26 Липня 2023 20:56

Ігнат заявив, що однією з цілей окупантів був Старокостянтинів
26 Липня 2023 20:09

ППО збила частину російських ракет у Київській, Харківській областях і Дніпрі
26 Липня 2023 19:40

Україна зазнала масованої ракетної атаки

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

усі думки