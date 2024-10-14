Зеленський відвідав одне з виробництв вітчізняного ОПК

Президент України Володимир Зеленський відвідав вітчизняне підприємство оборонно-промислового комплексу (ОПК) та висловив вдячність його працівникам за їхній внесок у зміцнення обороноздатності країни.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

“Одне з виробництв нашого ОПК, яке допомагає Україні битися. Сьогодні дуже важливо, щоб сила нашої держави зростала. І всі, хто працює заради цього, також є захисниками України, роблять великий внесок у те, щоб наша держава вистояла”, — підкреслив президент.

Зеленський також подякував працівникам за їхню відданість зміцненню держави та висловив вдячність міжнародним партнерам за спільні проєкти, що збільшують можливості для захисту життя українців.