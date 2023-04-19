Політика

Зеленський відвідав кордон України з Білоруссю та Польщею

19 Квітня 2023 15:47
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зеленський, кордон

Президент Володимир Зеленський відвідав кордон України з білоруссю і Польщею на Волині, подякував українським прикордонникам за їх захист держави.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

“Волинь. Кордон України з білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут”, – наголосив Президент.

За його словами, вся Україна пишається тим, що у нас є такі міцні прикордонники. “Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!”, – зазначив Зеленський.

Як повідомляється на сайті Президента, Глава держави ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цього напрямку.


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