Суспільство

Зеленський відвідав Херсонську та Миколаївську область

29 Листопада 2023 20:07
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миколаїв, зеленський, херсонська область

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав Херсонську та Миколаївську область.

Про це повідомляє сайт Офісу президента

У Херсоні Зеленський оглянув найбільше укриття, облаштоване для перебування 250 людей.

Зеленському доповіли, що у місті триває робота над налагодженням системи оповіщення населення, будівництвом фортифікаційних та інженерних споруд.

У Миколаївській області Зеленський взяв участь у презентації проєктів, що реалізуються в межах патронату Королівства Данія над регіоном.

Зокрема Зеленський взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.


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