Зеленський відвідав Авдіївку

Президент Володимир Зеленський відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці, і нагородив українських воїнів.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Під час поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебуває в Авдіївці”, – йдеться у повідомленні.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Героя України Миколи Чумака про оперативну ситуацію на напрямку та перебіг оборонних дій. За словами комбрига, російські загарбники не шкодують людей, але українські оборонці міцно тримають позиції та навіть беруть у полон ворожих солдатів.

Президент поспілкувався з воїнами, подякував їм за високий бойовий дух. Він розпитав військових про основні потреби, серед яких найчастіше згадували необхідність поповнення особового складу та засоби РЕБ. Водночас бійці зазначили, що забезпечення дронами останнім часом значно покращилося.

Зеленський вручив оборонцям Авдіївки державні нагороди. Зокрема, з рук Президента отримав орден «Золота Зірка» молодший сержант Ігор Тимощук, якому присвоєно звання Героя України. Він особисто планує, керує та бере участь у штурмових операціях. Групи під його керівництвом неодноразово знищували ворогів, брали в полон ворожих солдатів, повертали контроль над позиціями. Завдяки успішному відновленню втрачених оборонних позицій Ігор Тимощук запобіг прориву ворога в Авдіївку, що забезпечило втримання важливого рубежу для оборони країни.

Відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг» нагороджено старшого лейтенанта Євгена Байкова. Зеленський також вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден «За мужність» ІІІ ступеня.

«Маю честь сьогодні з нашою командою бути тут, у вас в Авдіївці, подякувати вам за службу й нагородити. Ви – сильні люди. Завдяки вам у нас є Україна, наша земля, наші рідні та близькі. Хочу привітати вас із Різдвом, з Новим роком, подякувати від всього народу України за цей рік, який ви вистояли. І вся країна вистояла завдяки вам і завдяки таким, як ви», – сказав Президент.

Глава держави побажав захисникам та їхнім рідним і близьким здоров’я та міцності.

«Нас точно очікує перемога. Впевнений у кожному з вас. Дякую за службу! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Крім того, задля безпеки особового складу Президент передав нагороди для вручення військовослужбовцям у розташуваннях.