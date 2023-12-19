Політика

Зеленський відповів на питання про можливий конфлікт із Залужним

19 Грудня 2023 19:38
читать на русском →
зеленський, Залужний

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має робочі стосунки з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Президента запитали, чому він ніяк не відреагував на чутки про конфлікт із Залужним, які розповсюджували у ЗМІ.

“А навіщо комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі в мене стосунки із Залужним. Він повинен відповідати за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом. Є багато питань… Я вважаю, що бути головкомом – це честь. Я вважаю, що бути президентом – це честь”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні тверді кроки та результати.

За словами глави держави, він не розвиває жодних особистостей чи складнощів з особистостями.

“Держава Україна – це не про особисте, це понад 40 мільйонів людей”, – заявив президент.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Грудня 2023 21:01

Головне із прес-конференції Зеленського
19 Грудня 2023 19:38

Зеленський відповів на питання про можливий конфлікт із Залужним
19 Грудня 2023 19:02

У Харківській області збудовані одні з найкращих фортифікаційних споруд
19 Грудня 2023 18:25

Генштаб запропонував додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей
19 Грудня 2023 16:53

З аеропорту “Бориспіль” вилетів літак
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки