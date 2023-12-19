Зеленський відповів на питання про можливий конфлікт із Залужним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має робочі стосунки з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Президента запитали, чому він ніяк не відреагував на чутки про конфлікт із Залужним, які розповсюджували у ЗМІ.

“А навіщо комусь допомагати і розвивати цю тематику? Робочі в мене стосунки із Залужним. Він повинен відповідати за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом. Є багато питань… Я вважаю, що бути головкомом – це честь. Я вважаю, що бути президентом – це честь”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібні тверді кроки та результати.

За словами глави держави, він не розвиває жодних особистостей чи складнощів з особистостями.

“Держава Україна – це не про особисте, це понад 40 мільйонів людей”, – заявив президент.