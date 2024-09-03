Суспільство

Зеленський відповів на петицію щодо бронювання всіх рятувальників
3 Вересня 2024 16:49
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Ілюстративне фото / ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо бронювання всього особового складу ДСНС. Він зазначив, що наразі від мобілізації вже заброньовано 90% рятувальників.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський погодився з автором петиції, що праця рятувальників сьогодні стала особливо небезпечною. Але наголосив, що будь-яке питання “вимагає виваженого підходу” і не потрібно забувати про потреби нашої країни в обороні.

Він також нагадав, що сьогодні Кабміном на прохання Міністерства внутрішніх справ вже змінено підхід до бронювання працівників ДСНС – 90% особового складу служби не підлягають мобілізації. Про це ще 7 червня повідомив голова МВС України Ігор Клименко.


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