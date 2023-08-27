Політика

Зеленський відповів Ліндсі Грему про вибори в Україні

27 Серпня 2023 20:24
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вибори

Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук, що хотів би провести вибори протягом року, але є кілька умов, які слід виконати. У тому числі й Заходу.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до заяви американського конгресмена Ліндсі Грема про те, що потрібно проводити вибори, незважаючи на війну.

Він сказав, що відповів Грему на цю ідею зустрічними питаннями:

  • чи готові західні партнери дати на проведення виборів 5 млрд доларів, щоби не вилучати ці гроші з оборонного бюджету?
  • чи готові західні спостерігачі вирушити на передову, де голосуватимуть військові?
  • чи готовий Євросоюз організувати інфраструктуру виборів для біженців у європейських країнах?

«Я запитав – як організувати вибори, щоб могли проголосувати військові на фронті та біженці за кордоном та відповіді поки не отримав», – сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що не хоче, щоби склалося враження, що він тримається за владу і тому не проводить вибори.

«Я хотів би провести вибори. Мені подобається це зробити, коли потрібно. Протягом року», – сказав Зеленський.


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