Зеленський відповів, чому досі не підписав закон про заборону російських книжок

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом невідкладно підписати закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції.

Президент стверджує, що є “низка застережень” щодо підписання цього закону, пише LIGA.

За словами Зеленського, Міністерство юстиції запропонувало ветувати відповідний закон, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної російською мовою, “матимуть ознаки невідповідності” частині третій статті 10 (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України) та частині другій статті 24 Конституції України (не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками).

МЗС України також вважає за доцільне застосувати до закону право вето. У міністерстві зазначили, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, зокрема свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Наразі віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина надіслала закон стороні ЄС для додаткової оцінки його впливу на виконання зобовʼязань у частині захисту прав національних меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Крім того, президент доручив Кабінету Міністрів додатково опрацювати порушене в петиції питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

Петиція була зареєстрована 16 травня на сайті офіційного онлайн-представництва президента України. Уже 30 травня вона набрала необхідні 25 000 голосів і була передана на розгляд президенту.

Вона закликає Володимира Зеленського підписати Закон 2309-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України”. Цей закон Верховна Рада ухвалила ще 19 червня 2022 року.