Політика

Зеленський ветував закон, який зобов’язує звітувати про зв’язки з людьми в окупації

16 Травня 2024 17:56
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зеленський, закон
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, який дозволяє звільняти за неповідомлення про зв’язки працівника на окупованих територіях чи в самій Росії.

Президент повернув закон до Верховної Ради з пропозиціями, зазначається на сайті парламенту.

Раніше Низка правозахисників закликала президента України Володимира Зеленського ветувати ухвалений парламентом закон, бо вимога повідомляти про контакти в російській окупації суперечить державній політиці реінтеграції, а також фактично робить з мільйонів переселенців та інших громадян, зареєстрованих в окупації, тих, “зв’язок” з ким слід сприймати як загрозу.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 25 квітня. У парламенті зазначили, що він направлений проти колаборантів, які працюють на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

Верховна Рада надала роботодавцям право розірвати трудовий договір з працівником, якщо той не виконує “правил поведінки на підприємстві, в установі, організації”.


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