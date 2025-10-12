Зеленський вдруге за два дні говорив із Трампом

Президент Володимир Зеленський повідомив про другу за два дні розмову з президентом США Дональдом Трампом, яку він назвав дуже продуктивною.

За словами Зеленського, учора сторони погодили тематику нинішньої розмови й пройшлися по всіх запланованих аспектах: захист життя в Україні, посилення протиповітряної оборони, підвищення стійкості та нарощування далекобійних можливостей.

За його словами, окремо обговорили багато деталей щодо енергетики. Президент зазначив, що Трамп добре поінформований про поточну ситуацію.

Сторони домовилися продовжити діалог, а команди вже готуються до подальших контактів. Зеленський подякував за розмову.