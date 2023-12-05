Політика

Зеленський “в останню хвилину” скасував виступ у Сенаті через термінове питання

5 Грудня 2023 21:52
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зеленський, сша

Президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-виступ у Палаті представників США у вівторок, 5 грудня, через питання, яке виникло «в останню хвилину». Про це повідомив журналіст телеканалу CNN Джим Сьютто з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Йдеться про секретний закритий військовий брифінг для американських сенаторів, уточнює Сьютто. Причина скасування виступу невідома.

Раніше 5 грудня Шумер розповів, що Зеленський звернеться до американських сенаторів у форматі закритого брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції. Він поінформує Сенат про стан війни в Україні та необхідність подальшої військової допомоги за день до запланованого голосування, 6 грудня, щодо пакета підтримки Києва на суму понад 61 мільярд доларів, пише The Hiil.


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