Зеленський в інтерв’ю NBC News: “У нас є шанс перехопити ініціативу”

Президент України Володимир Зеленський у неділю подякував політичним лідерам США за схвалення пакета допомоги Україні у вихідні дні, заявивши, що нова допомога дасть країні шанс на “перемогу”, оскільки вона захищається від Росії.

“Я думаю, що ця підтримка справді зміцнить збройні сили, я молюся, і в нас буде шанс на перемогу, якщо Україна справді отримає систему озброєнь, якої ми так потребуємо, якої так потребують тисячі солдатів”, – заявив Зеленський в ефірі програми “Зустріч із пресою” телеканала NBC News.

“Нам потрібно довести справу до кінця. Ми повинні отримати схвалення Сенату”, – наголосив Зеленський. “…ми хочемо допомогти прискорити процес, щоб якнайшвидше – не за пів року – отримати відчутну допомогу для солдатів на передовій, щоб вони могли рухатися вперед”, – вказав він.

Зеленський заявив ведучій Крістен Велкер: “Нам потрібна зброя дальньої дії, щоб не втрачати людей на передовій, тому що в нас є втрати, тому що ми не можемо дотягнутися так далеко. Наша зброя не настільки далекобійна”. “Нам потрібна і протиповітряна оборона. Це наші пріоритети на даний момент”, – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи допоможе ця допомога Україні виграти військовий конфлікт, чи тільки затягне його, Зеленський відповів ведучій: “Це залежить від того, коли ми дійсно отримаємо зброю на землі. Як ви сказали, Крістен, якщо ми отримаємо її за пів року – що ж, у нас процес застопориться на пів року, ми зазнаємо втрат за кількома напрямками. Втрати в людях, у техніці”.

“Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам і потрібні системи озброєнь”, – додав Зеленський. “Тут так багато змінних, так багато факторів”.

Упродовж кількох тижнів Зеленський заявляв про термінову необхідність поставок зброї та матеріалів для продовження захисту України від російських атак.

У неділю Зеленський парирував скарги на те, що США вклали надто багато грошей у протистояння і продовжують це робити. Він наголосив в інтерв’ю: “[Американці] насамперед захищають свободу і демократію по всій Європі”.

“Армії США зараз не потрібно воювати, захищаючи країни НАТО. Цим займаються українці. І це всього лише боєприпаси, які надає цивілізований світ, і я думаю, що це гарне рішення”, – резюмував Зеленський.