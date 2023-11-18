Політика

Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та ще 37 юросіб

18 Листопада 2023 16:45
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санкції

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

У санкційному списку, зокрема, прізвища Дмитра Сабліна, Дмитра Святаша, Дмитра Табачника, Юрія Кота, Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Олега Царьова.

В іншому додатку до рішення PНБО вказано ще 100 фізичних осіб.

Так, зокрема, під санкції потрапила некомерційна організація “Квартал Луї”, заснована нинішньою уповноваженою з прав дитини Російської Федерації Марією Львовою-Бєловою, ордер на арешт якої в межах справи про незаконну депортацію та переміщення українських дітей був виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року.

Санкції вводяться відповідно на 5 та 10 років


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