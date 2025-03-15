Політика

Зеленський: Україна постійно стикається з дефіцитом ракет для SAMP-T
15 Березня 2025 17:33
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Ілюстративне фото / Фото WSJ
Ілюстративне фото / Фото WSJ

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нестачу ракет для зенітно-ракетних комплексів SAMP-T, наголосивши, що проблема існувала від самого початку. Про це він заявив під час брифінгу в Києві у суботу, 15 березня.

Глава держави підкреслив, що Україна ніколи не мала надлишку боєприпасів, зокрема й ракет для SAMP-T – французько-італійських систем протиповітряної оборони. Він подякував Франції та Італії за надані комплекси й ракети, зазначивши, що ці системи показали свою ефективність.

“Ми їм вдячні, тому що вони дали те, що у них є на озброєнні, і це складні, хороші системи. Не можна сказати, що це аналог Patriot, але вони класні. Хоча збивають не все, що може Patriot, це правда”, – сказав Зеленський.

Він не уточнив, де саме зараз розгорнуті комплекси SAMP-T, але підкреслив, що вони вже допомагають захищати українське небо.

“Є одна проблема з цими системами – великий дефіцит ракет, і він був постійно”, – наголосив президент.

Водночас Зеленський не став розкривати кількість ракет для SAMP-T, якими наразі володіє Україна, підкресливши, що такі деталі мають залишатися закритими.

Президент також заявив, що Україна зацікавлена в отриманні ліцензії на виробництво цих комплексів та боєприпасів до них. Він висловив надію, що партнери підтримають цю ініціативу, що дозволить Україні самостійно поповнювати запаси.

“Ми потрішки розвиваємо цей напрямок”, – додав Зеленський.


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