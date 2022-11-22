Політика

Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки

22 Листопада 2022 13:22
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зеленський

Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомили в Офісі президента.

Учасники засідання заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ стратегічних напрямів щодо ситуації на передовій, зокрема на найгарячіших ділянках фронту.

Члени Ставки також розглянули питання забезпечення підрозділів сил оборони необхідним озброєнням і технікою.

Під час засідання було обговорено питання захисту об’єктів енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів.

Заслухано інформацію щодо забезпечення роботи об’єктів інфраструктури у зимовий період.


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