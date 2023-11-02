Зеленський у традиційному відеозверненні проігнорував колонку Залужного, яка викликала резонанс

Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні повідомив, що Росія поступово відступає у східну акваторію Чорного моря, але при цьому не відреагував на колонку Залужного в журналі The Economist, яка викликала суспільний резонанс.

Про це повідомив звернення Зеленського 2 листопада

“Я вдячний усім, хто б’ється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші: Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії. Дістанемо і там”.

Також президент подякував США за нове потужне санкційне рішення. Завдяки йому, більш ніж 220 російських – і не тільки російських – субʼєктів, які працюють на агресію, тепер під санкціями США.