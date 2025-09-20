        Політика

        Зеленський: У районі Куп’янська діють сильні підрозділи, які знищують ворога

        Віктор Алєксєєв
        20 Вересня 2025 12:54
        Евакуаційні заходи з населених пунктів Куп’янського району / Фото Нацполіція
        Евакуаційні заходи з населених пунктів Куп’янського району / Фото Нацполіція

        Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили на Куп’янському напрямку завдають ворогу відчутних втрат і проводять контрдиверсійні заходи.

        «У районі Куп’янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені», – сказав глава держави під час спілкування з журналістами, передає «Укрінформ».

        За словами президента, українські військові впевнено контролюють ситуацію в районі та продовжують посилювати оборону.

