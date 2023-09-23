Зеленський у Любліні нагородив двох поляків державними нагородами

У Любліні, на зворотному шляху до України, президент України Володимир Зеленський нагородив двох видатних поляків – волонтерів українськими державними нагородами.

Про це він повідомив у соцмережі.

Б’янка Залевська – журналістка TVN Discovery Poland, яка допомагала надавати гуманітарну допомогу українцям і транспортувати поранених дітей до польських лікарень.

Даміан Дуда – волонтер і медик, який зібрав бригаду медиків для порятунку наших поранених бійців на передовій. Він створив фонд допомоги медикам, організовував тренування та надання життєво необхідної медичної допомоги.

“Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!”, – зазначив Зеленський