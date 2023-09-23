Суспільство

Зеленський у Любліні нагородив двох поляків державними нагородами

23 Вересня 2023 19:12
читать на русском →
нагорода, зеленський, волонтер

У Любліні, на зворотному шляху до України, президент України Володимир Зеленський нагородив двох видатних поляків – волонтерів українськими державними нагородами.

Про це він повідомив у соцмережі.

Б’янка Залевська – журналістка TVN Discovery Poland, яка допомагала надавати гуманітарну допомогу українцям і транспортувати поранених дітей до польських лікарень.

Даміан Дуда – волонтер і медик, який зібрав бригаду медиків для порятунку наших поранених бійців на передовій. Він створив фонд допомоги медикам, організовував тренування та надання життєво необхідної медичної допомоги.

“Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!”, – зазначив Зеленський


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Вересня 2023 19:02

Наступальна операція в районі Вербового продовжується – Генштаб
23 Вересня 2023 20:22

Німеччина може запровадити прикордонний контроль з Польщею
23 Вересня 2023 19:12

Зеленський у Любліні нагородив двох поляків державними нагородами
23 Вересня 2023 17:29

Верещук закликала українців залишити Крим
23 Вересня 2023 16:22

Вперше після початку війни економіка України покаже зростання – Bloomberg
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки