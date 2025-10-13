Зеленський у Fox News: “Сподіваюся, Трамп зможе зупинити Путіна так само, як він зупинив війну на Близькому Сході”

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що успіх Дональда Трампа у досягненні перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС дає йому «сигнал і надію» на можливість завершення війни Росії проти України.

«Це справжній успіх. Я сподіваюся, що той тиск, який президент Трамп застосував на Близькому Сході, він використає і щодо Путіна, щоб зупинити його війну проти України», — сказав Зеленський у програмі The Sunday Briefing.

Глава держави підтвердив, що мав телефонну розмову з президентом США, під час якої сторони обговорили підтримку України та можливість передачі ракет Tomahawk. «Ми працюємо над цим і чекаємо на рішення президента. Звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо», — зазначив він.

Зеленський також закликав Вашингтон посилити санкції проти Росії, зокрема щодо енергетичного та банківського секторів, і запровадити вторинні санкції проти країн, які допомагають Москві обходити обмеження. «Якщо США введуть усі можливі санкції, перш за все на енергетику, це серйозно обмежить здатність Росії фінансувати війну», — наголосив президент.

Окрему увагу Зеленський приділив темі викрадених українських дітей. За його словами, Росія незаконно вивезла щонайменше 19 тисяч дітей, і тільки 1,6 тисячі вдалося повернути додому. Він подякував першій леді США Меланії Трамп за її зусилля у зв’язку з цим питанням: «Ми вдячні їй за контакт з першою леді України та підтримку цієї справи. Це дуже важлива тема».

Президент також заявив, що Україна розробила нову антидронову технологію, яка наразі знищує близько 68% ворожих безпілотників типу Shahed, і назвав її найдешевшим ефективним рішенням.

Коментуючи зростання кількості порушень повітряного простору НАТО російськими дронами, Зеленський назвав це «тестом Путіна» для Альянсу:

«Він перевіряє реакцію Польщі та країн Балтії, як колись перевіряв Захід під час захоплення Криму. Це небезпечно, бо він готує своє суспільство до можливої ескалації».

На завершення президент зазначив, що якщо Дональд Трамп зможе зупинити війну в Україні, він «гідний висунення на Нобелівську премію миру у 2026 році».