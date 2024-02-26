Політика

Зеленський у березні може відвідати Вірменію та Азербайджан — ЗМІ

26 Лютого 2024 20:45
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вірменія, зеленський, Азербайджан
Президент Володимир Зеленський / Фото з ТГ-каналу Зеленського

Президент Володимир Зеленський наступного тижня може здійснити робочі візити до Вірменії та Азербайджану.

Про це повідомила вірменська служба “Радіо Свобода“.

Дипломатичні джерела видання вказали, що український лідер ймовірно прибуде до Вірменії 4 березня. Після чого вирушить до Азербайджану.

“Радіо Свобода” пише, що у вірменському МЗС відмовилися підтвердити або спростувати ці дані, заявивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів “у свій час”.

Тимчасовий повірений в справах України у Вірменії Валерій Лобач також стримано відгукнувся про можливість такої поїздки.

“Весна принесе позитивні події у Вірменію”, — сказав дипломат журналістам.

Представник правлячої партії “Громадянський договір” Бабкен Тунян оголосив, що Зеленський є обраним лідером своєї країни, і, як і решта глав держав, може відвідувати Вірменію, якщо немає особливих перешкод.

Інший депутат Гагік Мелконян підкреслив, що Вірменії байдуже, як Росія відреагує чи не відреагує на візит президента України.


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