Політика

Зеленський: “Трамп пообіцяв підтримувати Україну”
14 Вересня 2024 13:02
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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю телеканалу CNN і розповів, що два тижні тому під час телефонної розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом той пообіцяв йому підтримувати Україну в разі свого приходу до влади.

Разом із цим Зеленський каже, що так і не зрозумів, що Трамп має на увазі, коли каже, що закінчить війну за кілька днів ще до можливої перемоги на виборах.

Фарід Закарія з CNN взяв ексклюзивне інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити, з ким він поділиться своїм мирним планом, і подробиці телефонної розмови, що відбулася два місяці тому з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Програма «Fareed Zakaria GPS» вийде в ефір цієї неділі, 15 вересня, о 17:00 за Київським часом на каналі CNN.


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