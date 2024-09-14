Зеленський: “Трамп пообіцяв підтримувати Україну”

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю телеканалу CNN і розповів, що два тижні тому під час телефонної розмови з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом той пообіцяв йому підтримувати Україну в разі свого приходу до влади.

Разом із цим Зеленський каже, що так і не зрозумів, що Трамп має на увазі, коли каже, що закінчить війну за кілька днів ще до можливої перемоги на виборах.

Фарід Закарія з CNN взяв ексклюзивне інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити, з ким він поділиться своїм мирним планом, і подробиці телефонної розмови, що відбулася два місяці тому з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Програма «Fareed Zakaria GPS» вийде в ефір цієї неділі, 15 вересня, о 17:00 за Київським часом на каналі CNN.