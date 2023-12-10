Зеленський та Орбан провели зустріч “на ногах”

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея.

Кадри бесіди були показані під час трансляції, яку вів YouTube канал Сенату Аргентини.

По відео того, як розмовляють Зеленський і Орбан, помітно, що Зеленський ніколи не був хорошим актором і навіть стараючись не може приховати типовий криворізький вираз обличчя типу "попизди мені тут, я тебе ща уєбу, сука" pic.twitter.com/bxFJibEsKb — Sashko Kulchytsky (@kulchytsky) December 10, 2023

Зеленський та Орбан поспілкувалися в аргентинському парламенті. Представники лідерів не коментували деталі розмови.

Відносини між Україною та Угорщиною залишаються напруженими через позицію Будапешта щодо російського вторгнення.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а також критикував стратегію західних країн щодо врегулювання конфлікту. Угорщина часто блокувала рішення ЄС щодо фінансової підтримки України, а також не підтримує вступ України до ЄС.

14–15 грудня у Брюсселі розпочнуться переговори щодо вступу України до Євросоюзу, а також фінансової та військової підтримки ЄС України.