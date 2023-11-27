Політика

Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico

27 Листопада 2023 15:41
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Журнал Politico визнав президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи. Щороку видання створює цей рейтинг, аналізуючи європейських діячів.

У рейтингу є три категорії: виконавець, мрійник та руйнівник, а також номінація найвпливовішої людини. Саме її здобув Зеленський. 

“Європа змінюється. Континент переоцінює свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переглядає політику щодо торгівлі, розширення та енергетичної безпеки. Загалом кажучи, це переосмислення того, що означає бути європейцем – і це значною мірою завдяки українському коміку, який став президентом”, – вважають у журналі. 

Творці рейтингу вважають, що Зеленський – людина, якій Європа не лише довіряє, а й якою захоплюється та яку наслідує – на відміну від попередніх президентів України.

“Те, що зробив Зеленський, – це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – у цю думку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його навички спілкування були ключовими. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо в Берліні та Парижі – в те, що Москва може бути партнером”, – йдеться у матеріалі.

Журналісти вважають, що Зеленський вдало використав соцмережі, медіа і західні культурні інституції, як “Греммі” та Каннський кінофестиваль, де він виступав, аби залучити Захід до війни та переконати лідерів і громадськість, що вони теж мають боротися. 

Politico упевнене у впливовості Зеленського настільки, що вважає, що поки він живий, він рухатиме Європу в тому напрямку, в якому потрібно йому. При цьому суб’єктивна оцінка журналу полягає в тому, що Зеленський отримує те, що хоче: зброю, санкції проти РФ і рух на шляху України до членства в Євросоюзі. Окрім того, журналісти вжили формулювання, що Зеленський “приніс війну в Європу”, хоча війну в Європу принесла Росія, яка напала на Україну.


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