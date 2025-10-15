США можуть реально наблизити завершення війни, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порядок денний його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом включатиме військові та економічні питання, здатні вплинути на завершення війни. Він наголосив, що саме Сполучені Штати мають глобальний вплив, який може змінити хід подій.

Про це Володимир Зеленський сказав 15 жовтня у вечірньому відеозверненні.

“Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом — військову частину, частину також нашу економічну. Порядок денний нашої зустрічі дуже змістовний. Це реально може наблизити завершення війни: саме у США є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі”, — сказав Зеленський.

У Вашингтоні вже проводять зустрічі на своєму рівні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак урядовці та український посол Ольга Стефанішина.

“Готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробники протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичних компаній”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, візит українського президента до Сполучених Штатів заплановано на 17 жовтня.