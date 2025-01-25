Політика

Зеленський спростував припинення військової допомоги від США Україні
25 Січня 2025 14:34
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Володимир Зеленський / Скриншот із відео
Володимир Зеленський / Скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на публікації про зупинку США надання військової допомоги Києву. За словами президента, військова допомога триватиме.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду, передає телеканал “Ми Україна”.

“Я знаю, що є якісь обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувалися урядом США. Можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна. Я сфокусований на військовій допомозі і вона не зупинена, слава Богу”, – заявив президент.

Також, як сьогодні повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, підтримка обороноздатності України зі сторони США за наданими пакетами допомоги не призупиняється.
«Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше», – повідомив керівник ЦПД.

Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ повідомила про те, що державний департамент США видав розпорядження про “припинення роботи” для всієї наявної іноземної допомоги і що це торкнеться і деяких гуманітарних проєктів для України. 

Як написало видання Politico, новий наказ, “схоже, включає військову підтримку для України”. Кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш інформацію Politico спростував.

“У Пентагоні мені кажуть протилежне – що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили”, – написав він у мережі X.


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Зеленський спростував припинення військової допомоги від США Україні
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