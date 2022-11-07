Зеленський: Співучасть іранського режиму в російському терорі має бути покарана

“Співучасть [іранського режиму] у російському терорі проти України має бути покарана. І це питання ми винесемо не лише на рівень наших традиційних партнерів”, – сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Іран постачає Росії дрони-камікадзе, які, зокрема, застосовуються проти українських енергетичних об’єктів. Влада Ірану спочатку заперечувала постачання зброї Москві, однак у суботу вперше визнала, що справді передавали російській владі свої безпілотники. Втім, у Тегерані стверджують, що робили це ще до початку війни, але жодних доказів не надають.

Зеленський заявив, що Іран допомагає Росії продовжувати цю війну і, таким чином, підтримує загрози миру, які спровокувала російська агресія.

Якби не іранські постачання зброї агресорові, ми зараз були б уже ближчими до миру. А це означає – ближче до повного вирішення продовольчої кризи. Ближче до вирішення кризи вартості життя. Ближче до стабілізації на енергоринку. Ближче до надійного захисту від ядерного шантажу, який Росія не залишає – Володимир Зеленський

За словами Зеленського, у неділю російські військові знову використали іранські дрони, частину з них збили. Президент зазначив, що Росія концентрує сили для можливого повторення масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, для чого їй знадобилися ще й іранські ракети. “Ми готуємося відповідати”, – сказав він.

Українська влада раніше говорила, що Іран може також передати Росії ракети середньої дальності класу “земля-земля”. Представники США прямо не підтверджували існування таких планів Тегерана, але заявляли, що іранська влада дійсно розглядає подібні поставки.

У своєму зверненні Зеленський також сказав, що у Києві та шести областях продовжуються стабілізаційні відключення електрики, без світла залишаються понад 4,5 млн споживачів – в основному у Києві та Київській області.

“Детально розглядаємо всі сценарії та готуємо відповідні дії. Ми повинні пройти цю зиму і бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще більш готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз”, – заявив Зеленський.