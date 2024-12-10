Суспільство

Зеленський скасував вимогу набрати 75% у IQ-тесті на посаду судді
10 Грудня 2024 13:13
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зеленський, суд
Тестування когнітивних здібностей у межах конкурсу до Вищого антикорупційного суду / Фото: ВККС

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону “Про судоустрій і статус суддів”, які стосуються кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посади суддів. Про це стало відомо з картки закону на сайті Верховної Ради.

Згідно зі змінами, претенденти на посади в апеляційних судах та Вищому антикорупційному суді більше не повинні складати тест на IQ із вимогою 75% прохідного балу. Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) самостійно визначатиме прохідний рівень.

Також для кваліфікаційного іспиту вводиться можливість обирати спеціалізацію – адміністративну, господарську чи загальну. Тестування включатиме знання з історії української державності, загального права та спеціалізації обраного суду. Практичні завдання будуть орієнтовані на вибрану спеціалізацію.

ВККС встановлюватиме форму тестів і завдань та оприлюднюватиме програму й перелік питань за 30 днів до іспиту. Прохідний бал для тестів на когнітивні здібності також визначатиме сама Комісія.


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