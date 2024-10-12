Зеленський щодо Курської операції: “Тримаємо визначені рубежі”

Президент України володимир Зеленський у своєму відеозверненні розказав о ситуації на деяких напрямках.

За його словами, “Донеччина і Запорізький напрямок – це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення”.

“Покровський напрямок – молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій”, – сказав Зеленський.

Щодо Курської операції, то, за словами президента, там були намагання Росії відтиснути наші позиції, “але тримаємо визначені рубежі”.