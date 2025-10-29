Зеленський розповів, що відбувається на Покровському та Куп’янському напрямках

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський детально обговорив із Головнокомандувачем та начальником Генштабу оперативну ситуацію на всіх напрямках фронту. Найскладнішим визначено Покровський напрямок, водночас у Куп’янську нині спостерігається посилений контроль з боку українських сил.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 29 жовтня.

За словами президента, на Покровському напрямку зберігається найвища інтенсивність бойових дій та значне скупчення російських сил.

“Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави”, – розповів Зеленський.

Ситуація в районі Куп’янська залишається непростою, проте останніми днями відзначено посилення контролю з боку українських підрозділів та продовження оборони позицій. На Олександрівському напрямку фіксують десятки штурмових дій за добу.

“Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні”, – зазначив президент.

Зеленський висловив подяку підрозділам та всім, хто працює на оборону та допомагає Україні.