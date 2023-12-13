Політика

Зеленський розповів про розмову з Орбаном щодо ЄС

13 Грудня 2023 15:50
читать на русском →
зеленський, орбан

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном попросив його назвати хоча б одну причину, чому Україна не має бути в ЄС. Зеленський заявив, що чекає на відповідь угорського прем’єра.

Про це повідомляється на пресконференції Зеленського спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи

“Я не можу сказати, що це була особливо чи навмисно спланована зустріч. У нас був діалог. Це правда.

Я думаю, що нам треба організувати конструктивну зустріч між нашими державами, бо ми маємо спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти.

Одна із дуже важливих тем, які підіймав із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми. Саме тому нам просто потрібно зустрітися. Я показував йому своє позитивне ставлення до цієї ідеї. 

Друге. Думаю, що я маю рацію і дав йому зрозуміти – він не має жодної причини блокувати членство України в Європейському Союзі. Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п’ять, не десять, а лише одну причину і я чекаю відповіді”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Грудня 2023 16:42

Україна отримає від Данія пакет допомоги на майже мільярд євро
13 Грудня 2023 14:21

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $1,8 млрд
13 Грудня 2023 13:22

Туск склав присягу прем’єра Польщі
13 Грудня 2023 11:52

Сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету “Київстар”
13 Грудня 2023 10:32

Зеленський прилетів у Норвегію з неанонсованим візитом
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки