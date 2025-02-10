Зеленський розкрив деталі контракту для молоді віком 18-24 років

Президент України Володимир Зеленський розповів про умови нових однорічних контрактів, за якими до війська планують залучати осіб віком від 18 до 24 років.

Про це він розповів під час брифінгу з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, передає УНІАН.

Зеленський зазначив, що за умовами контракту українці зможуть заробити один мільйон гривень протягом року служби.

“Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні і навчатись безкоштовно. Держава усе буде оплачувати. Третє – я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки – 0%. Усі відсотки буде покривати держава”, – додав президент.

Всі деталі цих контрактів офіційно представлять найближчим часом.