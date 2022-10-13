Зеленський розкритикував Червоний Хрест

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатні зусилля щодо доступу до українських полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і зазнають там катувань.

“Вони повинні мати доступ до полонених. І це продовжується від початку окупації нашого Криму і Донбасу. Доступу до наших полонених не було. Червоний Хрест не може туди дійти. Це вісім років відбувається”, – цитує Зеленського Liga.net.

“І доступу також немає… Не можемо ми, як українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість. Червоний Хрест повинен битися, бо це їхня робота, бо вони отримують за це гроші, на них дивиться весь світ. Вони повинні тиснути на Росію, щоб туди доїхати”, – сказав президент.

Він припустив, що у МКЧХ є такі намагання. “Але ми щоденно не чуємо в медіа, що МКЧХ поїхав, стояв на кордонах, і його не пустили. Я їх не бачу на тимчасових кордонах. Я не бачу в медіа їхніх постійних виступів, тиску на Росію, виступів на Генасамблеї ООН. Ось моя оцінка… Червоний Хрест має діяти потужніше”, – зазначив Зеленський.