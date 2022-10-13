Політика

Зеленський розкритикував Червоний Хрест

13 Жовтня 2022 12:33
38
зеленський

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатні зусилля щодо доступу до українських полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і зазнають там катувань.

“Вони повинні мати доступ до полонених. І це продовжується від початку окупації нашого Криму і Донбасу. Доступу до наших полонених не було. Червоний Хрест не може туди дійти. Це вісім років відбувається”, – цитує Зеленського Liga.net.

“І доступу також немає… Не можемо ми, як українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість. Червоний Хрест повинен битися, бо це їхня робота, бо вони отримують за це гроші, на них дивиться весь світ. Вони повинні тиснути на Росію, щоб туди доїхати”, – сказав президент.

Він припустив, що у МКЧХ є такі намагання. “Але ми щоденно не чуємо в медіа, що МКЧХ поїхав, стояв на кордонах, і його не пустили. Я їх не бачу на тимчасових кордонах. Я не бачу в медіа їхніх постійних виступів, тиску на Росію, виступів на Генасамблеї ООН. Ось моя оцінка… Червоний Хрест має діяти потужніше”, – зазначив Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
13 Жовтня 2022 12:33
38

Зеленський розкритикував Червоний Хрест
13 Жовтня 2022 12:18
40

Російська влада вперше повідомила про загибель мобілізованих в Україні
13 Жовтня 2022 12:03
69

П’ятнадцять країн вирішили створити загальноєвропейську систему ППО
13 Жовтня 2022 10:29
193

У Німеччині зростає кількість українських “уклоністів”-чоловіків
13 Жовтня 2022 09:51
156

Українські війська впевнено просуваються до Херсона – розвідка Британії
Останні новини
усі новини