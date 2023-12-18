Зеленський призначив уповноваженого Антимонопольного комітету

Президент Володимир Зеленський 18 грудня призначив Максима Сандигу державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Про це йдеться в указі глави держави.

Сандига народився 17 червня 1985 року в Харкові. У 2007 році закінчив Академію адвокатури України за спеціальністю «Правознавство», а у 2011-му — Національну академію прокуратури України, де став магістром права.

З лютого 2008 року по липень 2014-го працював старшим помічником прокурора Деснянського району Києва, прокурором відділу, старшим прокурором відділу, начальником слідчого відділу прокуратури Києва.

Далі, зокрема, працював слідчим і старшим слідчим в особливо важливих справах Генпрокуратури України. Із січня 2021 року обійняв посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.