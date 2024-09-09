Політика

Зеленський призначив тимчасового главу Закарпатської ОВА
9 Вересня 2024 20:01
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зеленський, кадри
Мирослав Білецький / Фото: Мирослав Білецький/Facebook

Президент України Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов’язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації.

Відповідний указ опубликован на сайті президента.

“Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича”, – йдеться в указі.

Мирослав Білецький закінчив Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Економіка підприємства”, кваліфікація — інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії “Українська стратегія Гройсмана” за № 16 у партійному списку.

Обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії “Рідне Закарпаття”.

Також був депутатом двох попередніх скликань.


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