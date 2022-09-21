Зеленський призначив нового начальника військової адміністрації Херсона

Начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області президент Володимир Зеленський призначив Галину Лугову. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті президента.

“Призначити Лугову Галину Леонідівну начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області”, – йдеться в тексті документа.

Галина Лугова до цього виконувала обов’язки секретарки Херсонської міської ради. Після викрадення окупантами Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, перейняла його повноваження на себе.