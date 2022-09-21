Суспільство

Зеленський призначив нового начальника військової адміністрації Херсона

21 Вересня 2022 15:03
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Начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області президент Володимир Зеленський призначив Галину Лугову. Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті президента.

“Призначити Лугову Галину Леонідівну начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області”, – йдеться в тексті документа.

Галина Лугова до цього виконувала обов’язки секретарки Херсонської міської ради. Після викрадення окупантами Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, перейняла його повноваження на себе.


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