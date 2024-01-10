Політика

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

10 Січня 2024 10:51
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Президент Володимир Зеленський 10 січня приїхав з робочим візитом до Вільнюса.

“Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс”, – написав Зеленський у соцмережах.

У ході переговорів передбачаються переговори з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зстрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед обговорюваних питань – безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

“І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення”, – наголосив президент.


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