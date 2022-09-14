Зеленський приїхав в Ізюм

Президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого українськими оборонцями Ізюма, що в Харківській області. Ще тиждень тому місто було захоплене окупантами.

Над ізюмською міськрадою урочисто підняли державний прапор, повідомила в фейсбук 25 повітрянодесантна Січеславська бригада.

“В урочистостях прийняли участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашиських окупантів”, – йдеться у повідомленні.