Політика

Зеленський приїхав в Ізюм

14 Вересня 2022 13:19
89

Президент Володимир Зеленський приїхав до звільненого українськими оборонцями Ізюма, що в Харківській області. Ще тиждень тому місто було захоплене окупантами.

Над ізюмською міськрадою урочисто підняли державний прапор, повідомила в фейсбук 25 повітрянодесантна Січеславська бригада.

“В урочистостях прийняли участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашиських окупантів”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
усі думки
ТОП-новини
14 Вересня 2022 14:21
52

Україна увійде в зону європейського роумінга
14 Вересня 2022 13:19
89

Зеленський приїхав в Ізюм
14 Вересня 2022 12:48
198

Reuters: Козак пропонував Путіну скасувати вторгнення, але той не послухав його
14 Вересня 2022 12:29
65

В підрозділах, які беруть участь у війні проти України, катастрофічна нестача особового складу – ГУР
14 Вересня 2022 12:07
69

З Януковича і Пшонки зняли частину санкцій
Останні новини
усі новини