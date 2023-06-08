Політика

Зеленський приїхав на Херсонщину

8 Червня 2023 11:34
52
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зеленський, каховка

Президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою в Херсонську область.

Він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Також підкреслив важливість підрахунку збитків та виділення коштів для компенсацій жителям, що постраждалим внаслідок катастрофи.

У Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!


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