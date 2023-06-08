Зеленський приїхав на Херсонщину

Президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою в Херсонську область.

Він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Також підкреслив важливість підрахунку збитків та виділення коштів для компенсацій жителям, що постраждалим внаслідок катастрофи.

У Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!