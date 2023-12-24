Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент Володимир Зеленський у привітанні з нагоди Різдва Христового наголосив, що цього року українці зустрічають це свято в одну дату і разом із Європою та світом.

“Сьогодні всі українці – разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом”.

Зеленський зазначив, що вже другий рік українці дізналися ще один вимір цього свята – Різдво в часи повномасштабної війни.

“Це Різдво, яке має інший настрій, інший контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома і не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв’язку”, – сказав він.

Президент підкреслив, що сьогодні змінилися наші подарунки, цінності й традиції.

“Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття – вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і “шахедів”. Як радісно й дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова: “відбій повітряної тривоги”, – додав Зеленський.

Він записав своє звернення у Києво-Печерській Лаврі, яке назвав тисячолітнім символом української історії, культури, релігії, православ’я, усього східного християнства, а також доказом “сили нашої незламності, стійкості, непростих випробувань та вміння їх долати”.