Політика

Зеленський привітав Польщу з Днем Незалежності
11 Листопада 2024 15:08
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зеленський, польща
День Незалежності у Польщі / X

11 листопада Польща відзначила 106-ту річницю відновлення своєї незалежності. Президент Анджей Дуда взяв участь у святкових заходах та нагородив видатних громадян державними відзнаками. З нагоди свята Польщу привітав Президент України Володимир Зеленський.

Про це Зеленський написав у Х.

“Наші народи добре знають, якою ціною здобувається незалежність. Єдиний шлях до свободи та безпеки для нашого народу — мати свою суверенну державу. Перед обличчям спільного історичного ворога ми повинні зберігати силу та єдність”, – зазначив президент.

Президент України підкреслив важливість розвитку добросусідських відносин і вирішення двосторонніх питань на основі взаємоповаги.

Ранком Анджей Дуда взяв участь у святковій церемонії на площі маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві, де пройшла урочиста хода військ біля могили Невідомого солдата. Президент також поклав квіти до пам’ятників діячам, що боролися за незалежність: Вінцентію Вітосу, Ігнацію Яну Падеревському, Ігнацію Дашинському, Роману Дмовському, Войцеху Корфанті та Юзефу Пілсудському.

У Бельведерському палаці Дуда вручив державні нагороди за особливі заслуги перед країною та суспільством. Найвищу нагороду, Орден Білого Орла, отримали філософ Ришард Легутко та медик Генрик Скаржинський.

Під час своєї промови Дуда зазначив: “Європа не здатна самостійно забезпечити безпеку від російських імперських амбіцій без підтримки США. Наразі ми витрачаємо понад 4% на оборону і плануємо збільшити ці витрати. Наше завдання — переконати союзників робити те саме”.


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