Зеленський привітав медичних працівників зі святом

Президент України Володимир Зеленський зранку 27 липня привітав медпрацівників із їхнім професійним святом.

“Усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя!” — сказав Зеленський.

Згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначають щороку 27 липня.