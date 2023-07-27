Суспільство

Зеленський привітав медичних працівників зі святом

27 Липня 2023 10:22
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зеленський, свято

Президент України Володимир Зеленський зранку 27 липня привітав медпрацівників із їхнім професійним святом.

“Усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків. Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя!” — сказав Зеленський.

Згідно з указом президента України від 13 червня 2023 року, День медичного працівника в Україні тепер відзначають щороку 27 липня.


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