Зеленський присвоїв статус “міст-героїв” ще 16 населеним пунктам України

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України оголосив про присвоєння почесного звання «місто-герой» ще 16 населеним пунктам, які відіграли ключову роль у спротиві російській агресії. Про це він повідомив у своєму зверненні.
За словами глави держави, це міста, які «захищали всю Україну та врятували тисячі життів наших людей».
До переліку увійшли:
- Дніпропетровська область: Павлоград, Нікополь, Марганець;
- Донецька область: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ;
- Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів;
- Миколаївська область: Вознесенськ, Баштанка;
- Сумська область: Суми, Тростянець;
- Харківська область: Куп’янськ;
- Хмельницька область: Старокостянтинів.
«Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей», – наголосив Зеленський.