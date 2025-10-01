Зеленський присвоїв статус “міст-героїв” ще 16 населеним пунктам України

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України оголосив про присвоєння почесного звання «місто-герой» ще 16 населеним пунктам, які відіграли ключову роль у спротиві російській агресії. Про це він повідомив у своєму зверненні.

За словами глави держави, це міста, які «захищали всю Україну та врятували тисячі життів наших людей».

До переліку увійшли:

Реклама

Реклама

Дніпропетровська область : Павлоград, Нікополь, Марганець;

: Павлоград, Нікополь, Марганець; Донецька область : Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ;

: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ; Запорізька область : Гуляйполе, Оріхів;

: Гуляйполе, Оріхів; Миколаївська область : Вознесенськ, Баштанка;

: Вознесенськ, Баштанка; Сумська область : Суми, Тростянець;

: Суми, Тростянець; Харківська область : Куп’янськ;

: Куп’янськ; Хмельницька область: Старокостянтинів.

«Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей», – наголосив Зеленський.