        Зеленський присвоїв статус “міст-героїв” ще 16 населеним пунктам України

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 12:35
        Володимир Зеленський / Фото: ОП
        Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України оголосив про присвоєння почесного звання «місто-герой» ще 16 населеним пунктам, які відіграли ключову роль у спротиві російській агресії. Про це він повідомив у своєму зверненні.

        За словами глави держави, це міста, які «захищали всю Україну та врятували тисячі життів наших людей».

        До переліку увійшли:

        • Дніпропетровська область: Павлоград, Нікополь, Марганець;
        • Донецька область: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ;
        • Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів;
        • Миколаївська область: Вознесенськ, Баштанка;
        • Сумська область: Суми, Тростянець;
        • Харківська область: Куп’янськ;
        • Хмельницька область: Старокостянтинів.

        «Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей», – наголосив Зеленський.


