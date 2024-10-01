Суспільство

Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України пілоту Андрію “Джусу” Пільщикову
1 Жовтня 2024 11:13
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герой
Андрій "JUICE" Пільщиков

Президент України Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України пілоту Андрію “Джусу” Пільщикову.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офіса президента.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” ПІЛЬЩИКОВУ Андрію Борисовичу – майору (посмертно)”, – йдеться у тексті указа.

Майор Андрій Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року на Житомирщині через зіткнення двох навчально-тренувальних літаків L-39. Пілотами цих літаків були Андрій, майор В’ячеслав Мінка та майор Сергій Проказін.

На момент авіаційної катастрофи Андрій мав 500 годин нальоту та виконував бойові завдання в надскладних умовах, що конвертувалося у найбільшу кількість пусків в бригаді та ймовірно в Україні кореговану авіабомб JDAM та протирадіолокаційних ракет HARM.


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