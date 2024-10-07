Суспільство

Зеленський присвоїв командувачу ОТУ “Харків” Драпатому звання генерал-майор
7 Жовтня 2024 19:02
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армія, зеленський
Михайло Драпатий / Фото: armyinform

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командувачу ОТУ “Харків” Михайлу Драпатому звання генерал-майора.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

“Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михайлу Васильовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України”, – йдеться в указі №694/2024.

Михайло Драпатий брав участь в антитерористичній операції на сході України. Свій бойовий шлях він розпочав як командир 2-го батальйону 72-ї механізованої бригади.

Під його командуванням частини 72-ї ОМБр увійшли у травні 2014 в Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів, які відбивали штурм терористів.

На місці командира БМП разом із механіком-водієм Дмитром Вороною вів колону з чотирьох машин та прорвав барикади проросійськи налаштованих мешканців. Саме їх “летюча БМП” потрапила на кадри, що облетіли мережу.


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