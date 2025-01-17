Суспільство

Зеленський присвоїв Героя України десантнику Масловському, який загинув у рукопашному бою з окупантом
17 Січня 2025 15:34
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Дмитро Масловський
Дмитро Масловський

Старшому солдату Дмитру Масловському з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ посмертно присвоєно звання Героя України. Військовий загинув у рукопашному бою з окупантом на Донеччині.  

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що передав орден “Золота Зірка” матері загиблого воїна.  

“Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав “Золоту Зірку” Героя України мамі нашого воїна”, –  сказав Зеленський.  

Крім того, президент відзначив орденами воїнів, які взяли в полон солдатів КНДР на Курському напрямку. Нагороди ІІІ ступеня — орден Богдана Хмельницького та орден “За мужність” — отримали десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та військові Сил спеціальних операцій.  


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